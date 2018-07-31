Рязанские «десатницы» вышли в полуфинал Кубка России

Рязанский ЖФК «Рязань-ВДВ» вышел в полуфинал Кубка России по футболу среди женских команд, обыграв дома красноярский «Енисей» со счетом 1:0. Об этом сообщил
Единственный гол записала на свой счет Елена Данилова.
Главный тренер «десантниц» Константин Климашин отметил, что рязанки контролировали ход игры.
«Мы контролировали ход игры, много моментов было у Елены Даниловой, и, наконец, она забила. „Енисей“ мне понравился, команда старалась играть компактно, не давать свободных зон, у нас только в конце первого тайма получились голевые ситуации. Удалось дожать», — заявил Климашин.
В полуфинале «десантницы» сыграют с московским ЖФК «Чертаново».