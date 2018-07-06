ФК «Рязань» начнет сезон домашним матчем. Календарь

ФК «Рязань» начнет сезон домашним матчем. В пятницу, 6 июля, клубная пресс-служба опубликовала календарь на сезон 2018/19 ПФЛ зоны «Центр».
Новым соперником рязанцев в группе стал «Квант» из Обнинска.
Полностью календарь выглядит следующим образом:
- 1-й тур 18 июля (среда) — «Рязань» — «Ротор-2» (Волгоград);
- 2-й тур 26 июля (четверг) — «Зоркий» (Красногорск) — «Рязань»;
- 3-й тур 3 августа (пятница) — «Рязань» — «Сатурн» (Раменское);
- 4-й тур 10 августа (пятница) — «Торпедо Москва» — «Рязань» ;
- 5-й тур 17 августа (пятница) — «Рязань» — «Строгино» (Москва);
- 6-й тур 25 августа (суббота) — «Энергомаш» (Белгород) — «Рязань»;
- 8-й тур 9 сентября (воскресенье) — «Рязань» — «Сокол» (Саратов);
- 9-й тур 15 сентября (суббота) — «Квант» (Обнинск) — «Рязань»;
- 10-й тур 22 сентября (суббота) — «Рязань» — «Калуга»;
- 11-й тур 29 сентября (суббота) — «Химик» (Новомосковск) — «Рязань»;
- 12-й тур 6 октября (суббота) — «Рязань» — «Металлург» (Липецк);
- 13-й тур 13 октября (суббота) — «Динамо-Брянск» — «Рязань»;
- 14-й тур 20 октября (суббота) — «Рязань» — «Зоркий» (Красногорск);
- 15-й тур 27 октября (суббота) — «Сатурн» (Раменское) — «Рязань»;
- 16-й тур 3 ноября (суббота) — «Рязань» — «Торпедо Москва»;
- 17-й тур 10 ноября (суббота) — «Строгино» (Москва) — «Рязань»;
- 18-й тур 6 апреля (суббота) — «Рязань» — «Энергомаш» (Белгород);
- 20-й тур 20 апреля (суббота) — «Сокол» (Саратов) — «Рязань»;
- 21-й тур 27 апреля (суббота) — «Рязань» — «Квант» (Обнинск);
- 22-й тур 4 мая (суббота) — «Калуга» — «Рязань»;
- 23-й тур 11 мая (пятница) — «Рязань» — «Химик» (Новомосковск);
- 24-й тур 19 мая (воскресенье) — «Металлург» (Липецк) — «Рязань»;
- 25-й тур 26 мая (воскресенье) — «Рязань» — «Динамо-Брянск»;
- 26-й тур 2 июня (воскресенье) — «Ротор-2» (Волгоград) — «Рязань».
Горожане пропускают 7-й и 19-й туры из-за нечетного количества команд в группе (13).
В качестве резервных дней в календаре указаны вторник и среда.
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