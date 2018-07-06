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14:41, 6 июля 2018 538

ФК «Рязань» начнет сезон домашним матчем. Календарь

ФК «Рязань» начнет сезон домашним матчем. Календарь

ФК «Рязань» начнет сезон домашним матчем. В пятницу, 6 июля, клубная пресс-служба опубликовала календарь на сезон 2018/19 ПФЛ зоны «Центр».

Новым соперником рязанцев в группе стал «Квант» из Обнинска.

Полностью календарь выглядит следующим образом:

  • 1-й тур 18 июля (среда) — «Рязань» — «Ротор-2» (Волгоград);
  • 2-й тур 26 июля (четверг) — «Зоркий» (Красногорск) — «Рязань»;
  • 3-й тур 3 августа (пятница) — «Рязань» — «Сатурн» (Раменское);
  • 4-й тур 10 августа (пятница) — «Торпедо Москва» — «Рязань» ;
  • 5-й тур 17 августа (пятница) — «Рязань» — «Строгино» (Москва);
  • 6-й тур 25 августа (суббота) — «Энергомаш» (Белгород) — «Рязань»;
  • 8-й тур 9 сентября (воскресенье) — «Рязань» — «Сокол» (Саратов);
  • 9-й тур 15 сентября (суббота) — «Квант» (Обнинск) — «Рязань»;
  • 10-й тур 22 сентября (суббота) — «Рязань» — «Калуга»;
  • 11-й тур 29 сентября (суббота) — «Химик» (Новомосковск) — «Рязань»;
  • 12-й тур 6 октября (суббота) — «Рязань» — «Металлург» (Липецк);
  • 13-й тур 13 октября (суббота) — «Динамо-Брянск» — «Рязань»;
  • 14-й тур 20 октября (суббота) — «Рязань» — «Зоркий» (Красногорск);
  • 15-й тур 27 октября (суббота) — «Сатурн» (Раменское) — «Рязань»;
  • 16-й тур 3 ноября (суббота) — «Рязань» — «Торпедо Москва»;
  • 17-й тур 10 ноября (суббота) — «Строгино» (Москва) — «Рязань»;
  • 18-й тур 6 апреля (суббота) — «Рязань» — «Энергомаш» (Белгород);
  • 20-й тур 20 апреля (суббота) — «Сокол» (Саратов) — «Рязань»;
  • 21-й тур 27 апреля (суббота) — «Рязань» — «Квант» (Обнинск);
  • 22-й тур 4 мая (суббота) — «Калуга» — «Рязань»;
  • 23-й тур 11 мая (пятница) — «Рязань» — «Химик» (Новомосковск);
  • 24-й тур 19 мая (воскресенье) — «Металлург» (Липецк) — «Рязань»;
  • 25-й тур 26 мая (воскресенье) — «Рязань» — «Динамо-Брянск»;
  • 26-й тур 2 июня (воскресенье) — «Ротор-2» (Волгоград) — «Рязань».

Горожане пропускают 7-й и 19-й туры из-за нечетного количества команд в группе (13).

В качестве резервных дней в календаре указаны вторник и среда.

Фото ФК «Рязань»

© RZN.info

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