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21:15, 9 июля 2018 337

Рязанцы снова стали чемпионами ЦФО по пляжному волейболу

Рязанцы снова стали чемпионами ЦФО по пляжному волейболу

Фото: Администрация Рязани

Рязанцы снова стали чемпионами ЦФО по пляжному волейболу. Игры финального этапа чемпионата прошли в Брянске с 6 по 8 июля, сообщила пресс-служа горадминистрации.

За победу боролись 15 мужских и пять женских команд, в том числе три рязанских дуэта. Лучший результат показала пара Александра Абрамова и Дмитрия Исаева.

Брянский финал стал третьим этапом, который спортсмены выиграли в этом году.

Вторая рязанская пара Алексей Докторов и Павел Комаров, дебютировавшая в этом сезоне, финишировала в первой десятке, заняв 7-8 место.

В женском дуэте чемпион прошлого года Ирина Кузовникова выступала в паре с молодой 16-летней волейболисткой Дианой Храповицкой. Девушкам удалось выйти на третье место.

© RZN.info

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