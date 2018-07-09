Рязанцы снова стали чемпионами ЦФО по пляжному волейболу. Игры финального этапа чемпионата прошли в Брянске с 6 по 8 июля, сообщила
За победу боролись 15 мужских и пять женских команд, в том числе три рязанских дуэта. Лучший результат показала пара Александра Абрамова и Дмитрия Исаева.
Брянский финал стал третьим этапом, который спортсмены выиграли в этом году.
Вторая рязанская пара Алексей Докторов и Павел Комаров, дебютировавшая в этом сезоне, финишировала в первой десятке, заняв 7-8 место.
В женском дуэте чемпион прошлого года Ирина Кузовникова выступала в паре с молодой 16-летней волейболисткой Дианой Храповицкой. Девушкам удалось выйти на третье место.