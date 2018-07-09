В Кубке «Инвеста» по стритболу разыграли путевку на Кубок России

В Рязани любители уличного баскетбола продолжили борьбу за путевку на Кубок России. В воскресенье, 8 июля, на дворовой площадке в микрорайоне Канищево прошел третий тур Кубка «Инвест» по стритболу. В нем поучаствовали около двухсот спортсменов из Рязанской области и других регионов. Событие прошло при поддержке ФПК «Инвест» и региональной федерации баскетбола.
В третьем туре баскетболисты сразились в нескольких категориях. Юноши и девушки в возрасте 16-18 лет боролись за рейтинговые очки для пропуска на Кубок России, который пройдет в Рязани в августе.
Мужчины в категории «Элит» сразились за путевку на фестиваль спорта в Нижнем Новгороде — «NN Open Cup», где рязанские спортсмены посоревнуются в ловкости владения баскетбольным мячом в 3×3 с участниками из других регионов.
Прошедший в минувшее воскресенье дождь никак не сказался на борьбе команд за путевки. В финальной «схватке» в категории «Элит» спортсмены, не останавливаясь, отыграли десятиминутку которая завершилась победой Профрадиоэлектрона.
«Как известно, стритбол пришел с улицы, и без разницы, какая погода, ребята должны быть готовы», — отметил судья всероссийской категории Александр Архипов.
Призы победителям третьего тура вручил президент федерации баскетбола Рязанской области, депутат облдумы Александр Жукаев. Спортсменов наградили медалями турнира, дипломами и статуэтками за призовые места, а также подарками от ФПК «Инвест».
С проведения первого турнира Кубка «Инвеста» по стритболу прошел год. По словам Жукаева, за это время в Рязани сформировались команды, которые в перспективе смогут поучаствовать на чемпионате России по уличному баскетболу 3×3.
«В этом году нам удалось добиться того, что наш турнир „Инвест Cup“ вошел в структуру официального расписания российской Федерации баскетбола и нам выделили четыре путевки в финал, — отметил президент рязанской федерации. — Вполне возможно, мы будем выставлять на чемпионат России и рязанскую команду по стритболу. Сейчас эта разновидность баскетбола будет развиваться, с недавних пор ее включили в программу летних Олимпийских игр, а это кардинально изменит отношение к этому виду спорта».
Итоговые места третьего тура распределились следующим образом:
«Элит группа. Мужчины»:
- 1 место — команда «Профрадиоэлектрон»;
- 2 место — команда «Газпром».
«Элит группа. Женщины»:
- 1 место — команда «Сбербанк»;
- 2 место — команда «Волки» (Краснодар).
«Юноши 16-18 лет»:
- 1 место — команда «Бигуди»;
- 2 место — команда «Сасово».
«Девушки 16-18 лет»:
- 1 место — команда «Подружки-Кротушки»;
- 2 место — команда «Единство».
«Юноши 15 лет и младше»:
- 1 место — команда «1хWIN»;
- 2 место — команда «Black Mamba».
«Девушки 15 лет и младше»:
- 1 место — команда «Лидер»,
- 2 место — команда «Сасово».
Напомним, во
Заключительный тур Кубка «Инвеста» по стритболу пройдет 21 июля. В нем спортсмены поборются за путевку на финал Кубка России в нескольких категориях: «19+" (мужчины и женщины) и младше 18 лет (юноши и девушки). Также пройдут соревнования в младшей возрастной категории 15 лет и моложе.
Закрытие масштабного спортивного события, который