В Кубке «Инвеста» по стритболу разыграли путевку на Кубок России

В Рязани любители уличного баскетбола продолжили борьбу за путевку на Кубок России. В воскресенье, 8 июля, на дворовой площадке в микрорайоне Канищево прошел третий тур Кубка «Инвест» по стритболу. В нем поучаствовали около двухсот спортсменов из Рязанской области и других регионов. Событие прошло при поддержке ФПК «Инвест» и региональной федерации баскетбола.

В третьем туре баскетболисты сразились в нескольких категориях. Юноши и девушки в возрасте 16-18 лет боролись за рейтинговые очки для пропуска на Кубок России, который пройдет в Рязани в августе.

Мужчины в категории «Элит» сразились за путевку на фестиваль спорта в Нижнем Новгороде — «NN Open Cup», где рязанские спортсмены посоревнуются в ловкости владения баскетбольным мячом в 3×3 с участниками из других регионов.

Прошедший в минувшее воскресенье дождь никак не сказался на борьбе команд за путевки. В финальной «схватке» в категории «Элит» спортсмены, не останавливаясь, отыграли десятиминутку которая завершилась победой Профрадиоэлектрона.

«Как известно, стритбол пришел с улицы, и без разницы, какая погода, ребята должны быть готовы», — отметил судья всероссийской категории Александр Архипов.

Призы победителям третьего тура вручил президент федерации баскетбола Рязанской области, депутат облдумы Александр Жукаев. Спортсменов наградили медалями турнира, дипломами и статуэтками за призовые места, а также подарками от ФПК «Инвест».

С проведения первого турнира Кубка «Инвеста» по стритболу прошел год. По словам Жукаева, за это время в Рязани сформировались команды, которые в перспективе смогут поучаствовать на чемпионате России по уличному баскетболу 3×3.

«В этом году нам удалось добиться того, что наш турнир „Инвест Cup“ вошел в структуру официального расписания российской Федерации баскетбола и нам выделили четыре путевки в финал, — отметил президент рязанской федерации. — Вполне возможно, мы будем выставлять на чемпионат России и рязанскую команду по стритболу. Сейчас эта разновидность баскетбола будет развиваться, с недавних пор ее включили в программу летних Олимпийских игр, а это кардинально изменит отношение к этому виду спорта».

Итоговые места третьего тура распределились следующим образом:

«Элит группа. Мужчины»:

1 место — команда «Профрадиоэлектрон»;

2 место — команда «Газпром».

«Элит группа. Женщины»:

1 место — команда «Сбербанк»;

2 место — команда «Волки» (Краснодар).

«Юноши 16-18 лет»:

1 место — команда «Бигуди»;

2 место — команда «Сасово».

«Девушки 16-18 лет»:

1 место — команда «Подружки-Кротушки»;

2 место — команда «Единство».

«Юноши 15 лет и младше»:

1 место — команда «1хWIN»;

2 место — команда «Black Mamba».

«Девушки 15 лет и младше»:

1 место — команда «Лидер»,

2 место — команда «Сасово».

Напомним, во втором туре организаторы разыграли путевку на финальный этап полупрофессиональной Лиги по уличному баскетболу 3×3 — Grunis Cup.

Заключительный тур Кубка «Инвеста» по стритболу пройдет 21 июля. В нем спортсмены поборются за путевку на финал Кубка России в нескольких категориях: «19+" (мужчины и женщины) и младше 18 лет (юноши и девушки). Также пройдут соревнования в младшей возрастной категории 15 лет и моложе.