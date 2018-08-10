Карабасов вручил грамоты тренерам и учителям физкультуры. Фото

Сергей Карабасов вручил грамоты работникам физической культуры и спорта. Церемония прошла в рязанской администрации в пятницу, 10 августа, накануне Дня физкультурника.
В числе первых почетные грамоты, благодарности и денежные премии от региональных ведомств получили тренеры и педагоги спортивных учреждений, учителя физкультуры.
И.о. главы городской администрации Сергей Карабасов заявил, что в Рязани развиваются «все без исключения виды спорта». По его словам, сейчас городская власть и областное правительство уделяют большое внимание обустройству спортивных площадок во дворах.
«Уверен, что при поддержке правительства, губернатора Рязанской области и министерства спорта мы сможем активно развивать дворовый спорт», — добавил Карабасов. В заключении он пригласил всех рязанцев на
На мероприятии был министр физической культуры и спорта региона Сергей Икрянников. По его словам, спортивное движение в регионе «набирает обороты», ежегодно увеличивается количество занимающихся физкультурой и спортом. «Мы проводим соревнования различных уровней: международные, всероссийские, — сказал министр. — Строятся спортивные сооружения. В этом году сдан самый крупный объект в Рязанской области —
Почетные грамоты и памятные подарки получили рязанцы, которые внесли вклад в развитие спорта и физической культуры в регионе. Также накануне праздника благодарностями отметили участников спартакиады ГТО, которые выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В честь праздника перед заслуженными физкультурниками выступили воспитанники рязанских спортивных школ и чемпион России ЦФО по роуп-скиппингу и футбольному фристайлу Руслан Немировский.