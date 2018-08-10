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15:12, 10 августа 2018 1275

Карабасов вручил грамоты тренерам и учителям физкультуры. Фото

Карабасов вручил грамоты тренерам и учителям физкультуры. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Сергей Карабасов вручил грамоты работникам физической культуры и спорта. Церемония прошла в рязанской администрации в пятницу, 10 августа, накануне Дня физкультурника.

В числе первых почетные грамоты, благодарности и денежные премии от региональных ведомств получили тренеры и педагоги спортивных учреждений, учителя физкультуры.

И.о. главы городской администрации Сергей Карабасов заявил, что в Рязани развиваются «все без исключения виды спорта». По его словам, сейчас городская власть и областное правительство уделяют большое внимание обустройству спортивных площадок во дворах.

«Уверен, что при поддержке правительства, губернатора Рязанской области и министерства спорта мы сможем активно развивать дворовый спорт», — добавил Карабасов. В заключении он пригласил всех рязанцев на спортивный фестиваль, который пройдет в новом спорткомплексе «Под мостом» в Лесопарке 18 августа.

На мероприятии был министр физической культуры и спорта региона Сергей Икрянников. По его словам, спортивное движение в регионе «набирает обороты», ежегодно увеличивается количество занимающихся физкультурой и спортом. «Мы проводим соревнования различных уровней: международные, всероссийские, — сказал министр. — Строятся спортивные сооружения. В этом году сдан самый крупный объект в Рязанской области — Академия единоборств. Сейчас строится искусственное футбольное поле на стадионе «Локомотив».

Почетные грамоты и памятные подарки получили рязанцы, которые внесли вклад в развитие спорта и физической культуры в регионе. Также накануне праздника благодарностями отметили участников спартакиады ГТО, которые выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В честь праздника перед заслуженными физкультурниками выступили воспитанники рязанских спортивных школ и чемпион России ЦФО по роуп-скиппингу и футбольному фристайлу Руслан Немировский.

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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