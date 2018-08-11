В День физкультурника Николай Любимов рассказал, что более 40% рязанцев систематически занимаются спортом. При этом, по словам губернатора, четвертый ребенок ходит в спортивную школу.
Любимов отметил, что в области хотят добиться, чтобы занятия физкультурой стали доступны для всех.
«Для этого строятся ФСК, спортивные центры и спортплощадки, реконструируются стадионы. Только за последний год мы открыли
Регион занимает 14 место среди регионов, реализующих комплекс ГТО. Рязанцы участвуют в «Лыжне России», Всероссийском дне бега, «Кроссе нации», «Российском азимуте», «Оранжевом мяче», Спартакиаде трудящихся и других соревнования.
Напомним, накануне праздника в Рязани