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10:47, 11 августа 2018 215

Более 40% рязанцев систематически занимаются физкультурой — Любимов

Более 40% рязанцев систематически занимаются физкультурой — Любимов

В День физкультурника Николай Любимов рассказал, что более 40% рязанцев систематически занимаются спортом. При этом, по словам губернатора, четвертый ребенок ходит в спортивную школу.

Любимов отметил, что в области хотят добиться, чтобы занятия физкультурой стали доступны для всех.

«Для этого строятся ФСК, спортивные центры и спортплощадки, реконструируются стадионы. Только за последний год мы открыли Академию единоборств, ФОК в Кораблинском районе, бассейн в РГУ, построили футбольное поле в Старожилово и 30 новых спортплощадок во дворах жилых домов и парках», — сказал он.

Регион занимает 14 место среди регионов, реализующих комплекс ГТО. Рязанцы участвуют в «Лыжне России», Всероссийском дне бега, «Кроссе нации», «Российском азимуте», «Оранжевом мяче», Спартакиаде трудящихся и других соревнования.

Напомним, накануне праздника в Рязани наградили тренеров и учителей физкультуры.

© RZN.info

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