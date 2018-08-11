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18:25, 11 августа 2018 246

Тарасова посчитала выступление рязанской фигуристки Трусовой лучше мужских. Видео

Тарасова посчитала выступление рязанской фигуристки Трусовой лучше мужских. Видео

Татьяна Тарасова прокомментировала выступления 14-летней рязанской фигуристки Александры Трусовой. Интервью с заслуженным тренером России опубликованы на сайте Федерации фигурного катания России.

«Трусова выглядела настоящим бойцом. Она получает удовольствие и кураж, и на этом очень много можно сделать… Она ничего не боялась и исполнила четверной лутц, который делают несколько мужчин во всем мире совсем недавно. Она сделала его лучше, чем делают мужчины…», — сказала Тарасова.

Как отметила тренер, рязанка показала на выступлении «человеческий максимум».

«Сейчас тем, кто может и тем, кто не боится прыгать, чинить препятствия на пути абсолютно неверно. Ведь четверные прыжки — это человеческий максимум», — заявила Тарасова.

Напомним, рязанка Александра Трусова во время проката юниорской национальной команды повторила мужскую программу, исполнив три четверных прыжка.

В марте этого года 14-летняя рязанка впервые в истории исполнила четверной лутц. На чемпионате мира среди юниоров 13-летняя Трусова первой в истории сделала два четверных прыжка в произвольной программе — тулуп и сальхов.

© RZN.info

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