ФК «Рязань» проиграл «Торпедо» второй матч за неделю. Фото и видео

ФК «Рязань» проиграл «Торпедо» второй матч за неделю. В субботу, 11 августа, «горожане» с минимальным счетом уступили «автозаводцам» в чемпионате.
После безголевого первого тайма в начале второй половины арбитр назначил пенальти в ворота «Торпедо» за снос Олега Калугина. К точке подошел Евгений Маричев, но попасть в створ ему не удалось. После пенальти на поле шла равная игра, с небольшим преимуществом хозяев.
За пять минут до финального свистка на передачу из глубины откликнулся Павел Соломатин, который принес своей команде вторую победу подряд над ФК «Рязань».
После матча главный тренер «горожан» Гарник Авалян похвалил свою команду за игру.
«Я доволен тем, как ребята бились и тем, как мы сыграли. Тем более, если сравнивать с кубковым матчем, я вижу позитив: не по счету, а по содержанию и по самоотдаче. В целом, мы сыграли хорошо. Могли победить, но не забили пенальти. Считаю, что мои ребята ни в чем не уступили сопернику», — отметил Авалян.
Следующий матч рязанцы сыграют в пятницу, 17 августа, против «Строгино» на стадионе «Спартак». Начало в 18:30.
Фото и видео ФК «Торпедо»