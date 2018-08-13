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18:04, 13 августа 2018 293

Шаг к чемпионству. «Рязань-ВДВ» обыграл «Енисей»

Шаг к чемпионству. «Рязань-ВДВ» обыграл «Енисей»

В пятницу, 10 августа, «десантницы» одержали победу с минимальным счетом над красноярской командой.

В первом тайме хозяева владели преимуществом, которое они реализовали на 39-й минуте.

Анна Беломытцева после розыгрыша стандарта отправила мяч в ворота Маргариты Широковой. После перерыва «Енисей» стал чаще владеть мячом, но забить так и не смог.

После матча главный тренер «десантниц» Константин Климашин назвал игру самой сложной в сезоне. Он посетовал на короткую скамейку и усталость основной обоймы.

«Рязань-ВДВ» после осечек соперника закрепился на первом месте, набрав 28 очков. Отставание от ближайшего преследователя — шесть баллов.

Следующий матч рязанки сыграют в пятницу, 17 августа, против «Чертаново» в Кубке России.

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