Шаг к чемпионству. «Рязань-ВДВ» обыграл «Енисей»

В пятницу, 10 августа, «десантницы» одержали победу с минимальным счетом над красноярской командой.
В первом тайме хозяева владели преимуществом, которое они реализовали на 39-й минуте.
Анна Беломытцева после розыгрыша стандарта отправила мяч в ворота Маргариты Широковой. После перерыва «Енисей» стал чаще владеть мячом, но забить так и не смог.
После матча главный тренер «десантниц» Константин Климашин назвал игру самой сложной в сезоне. Он посетовал на короткую скамейку и усталость основной обоймы.
«Рязань-ВДВ» после осечек соперника закрепился на первом месте, набрав 28 очков. Отставание от ближайшего преследователя — шесть баллов.
Следующий матч рязанки сыграют в пятницу, 17 августа, против «Чертаново» в Кубке России.