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11:08, 14 августа 2018 809

ФК «Рязань ВДВ» сыграет в Лиге Чемпионов на стадионе ЦСК

ФК «Рязань ВДВ» сыграет в Лиге Чемпионов на стадионе ЦСК

ФК «Рязань ВДВ» сыграет в Лиге Чемпионов на стадионе ЦСК. Об этом в пятницу, 10 августа, рассказал главный тренер команды Константин Климашин.

По его словам, стадион соответствует требованиям УЕФА и готов пройти процедуру сертификации.

Отметим, что проводить матчи на «Спартаке» нельзя из-за отсутствия подогрева на искусственном поле.

Климашин посетовал, что к еврокубкам не смогут восстановиться травмированные Наталья Кузьмина, Кристина Алексанян и Екатерина Дмитренко. «Процесс дозаявки закончился, поэтому придется играть с короткой скамейкой», — отметил тренер.

Он пригласил всех горожан на первый матч 1/16 финала, который пройдет 12 или 13 сентября.

Напомним, соперниками «Рязани-ВДВ» могут стать «Барселона», «Лион», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария», «Атлетико».

Жеребьевка пройдет 17 августа в Швейцарии.

Фото ФК «Рязань ВДВ»

© RZN.info

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