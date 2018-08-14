ФК «Рязань ВДВ» сыграет в Лиге Чемпионов на стадионе ЦСК. Об этом в пятницу, 10 августа, рассказал главный тренер команды Константин Климашин.
По его словам, стадион соответствует требованиям УЕФА и готов пройти процедуру сертификации.
Отметим, что проводить матчи на «Спартаке» нельзя из-за отсутствия подогрева на искусственном поле.
Климашин посетовал, что к еврокубкам не смогут восстановиться травмированные Наталья Кузьмина, Кристина Алексанян и Екатерина Дмитренко. «Процесс дозаявки закончился, поэтому придется играть с короткой скамейкой», — отметил тренер.
Он пригласил всех горожан на первый матч 1/16 финала, который пройдет 12 или 13 сентября.
Напомним, соперниками «Рязани-ВДВ»
Жеребьевка пройдет 17 августа в Швейцарии.
Фото ФК «Рязань ВДВ»