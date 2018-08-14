Определились соперники БК «Рязань» в Кубке России, сообщила клубная пресс-служба. «Зубры» сыграют в предварительном раунде с командами Суперлиги-2 и участниками молодежной Лиги ВТБ.
Рязанцы попали в группу «А» вместе с БК «Тамбов», «Чебоксарскими ястребами», тульским «Арсеналом», БК «Самара-2» и «Автодором-2» из Саратова.
Победитель группы сыграет в 1/16 финала с «Химками- Подмосковье».
Матчи предварительного раунда намечено провести с 27 сентября по 2 октября. 1/16 состоится 14 октября.
Напомним, в предстоящем сезоне БК «Рязань»
Фото БК «Рязань»