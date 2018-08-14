В Рязани прошли командные соревнования по бильярдному спорту

В Рязани прошли командные соревнования на кубок президента областной федерации бильярдного спорта Андрея Парахневича. Состязания провели среди ветеранов и молодежи до 21 года.
Во время открытия турнира Парахневич поблагодарил весь тренерский состав федерации за «активную и качественную работу в воспитании подрастающего поколения».
Кроме того, он отметил спортсменов, показавших высокие результаты на всероссийском и международном уровне в 2018 году. Самый младший состав получил подарки за активные тренировки.
Специальным гостем соревнований стал ветеран бильярдного спорта региона Александр Шумкин, которому передали право первого удара.
По итогам состязаний первое место заняли Александр Котельников и Иван Алпатов, вторыми оказались Залман Зильберман и Илья Алпатов, третье место разделили Петр Литвинов с Иваном Королевым и Иван Гречин с Кириллом Гранкиным.
Призовой фонд турнира составил пятьдесят тысяч рублей.