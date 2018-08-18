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11:03, 18 августа 2018 169

ФК «Рязань» выиграл домашний матч у московского «Строгино»

ФК «Рязань» выиграл домашний матч у московского «Строгино»

ФК «Рязань» выиграл домашний матч у московского «Строгино» со счетом 2:0. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Рязанцы открыли счет в матче на 14-й минуте: Евгений Маричев обыграл защитника «Строгино», перебросив мяч за спину голкипера.

В конце второго тайма молодой полузащитник Дмитрий Климашин вышел на поле и удвоил преимущество на 88-й минуте игры. Получив мяч в штрафной площади соперников, он из-под защитника поразил нижний угол.

Следующий матч ФК «Рязань» сыграет в Белгороде с местным «Салютом».

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