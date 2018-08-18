ФК «Рязань» выиграл домашний матч у московского «Строгино» со счетом 2:0. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Рязанцы открыли счет в матче на 14-й минуте: Евгений Маричев обыграл защитника «Строгино», перебросив мяч за спину голкипера.
В конце второго тайма молодой полузащитник Дмитрий Климашин вышел на поле и удвоил преимущество на 88-й минуте игры. Получив мяч в штрафной площади соперников, он из-под защитника поразил нижний угол.
Следующий матч ФК «Рязань» сыграет в Белгороде с местным «Салютом».