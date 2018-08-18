«Под мостом» посоревновались боксеры и дзюдоисты

В центре уличного спорта «Под мостом» прошли турниры по боксу и дзюдо. В соревнованиях участвовали около 40 спортсменов,
Победителей наградили заместители главы администрации Рязани Елена Сорокина и Сергей Савин.
«Очень важно, чтобы спортсмены имели возможность проверить свои силы в таких комфортных условиях и, главное, в дружеской обстановке, — сказал Савин. — Центр „Под мостом“, бесспорно, является прекрасной площадкой для проведения тренировок и соревнований различных уровней».
Напомним, спорткомплекс открылся в субботу, 18 августа. Там
«Под мостом»
К открытию центра