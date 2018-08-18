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20:50, 18 августа 2018 420

«Под мостом» устроили турнир по мини-футболу

«Под мостом» устроили турнир по мини-футболу

Фото: Администрация Рязани

В центре уличного спорта «Под мостом» провели турнир по мини-футболу в рамках фестиваля «Железка-2018». На поле вышли семь команд из рязанских вузов, коммерческих организаций и «уличных» сборных, сообщил сайт администрации города.

Капитан команды «Экология Дома» Андрей Макарочкин поделился впечателниями от организации соревнований.

«Наша команда с удовольствием приняла участие в турнире. Здесь замечательная площадка, на которой очень приятно играть. Среди команд царит дружеская атмосфера. Надеюсь, еще не раз нам выпадет возможность принять участие в проводимых здесь соревнованиях», — сказал он.

Напомним, спорткомплекс открылся в субботу, 18 августа. Там провели Кубок России по стритболу, фестиваль «Железка-2018», турниры по боксу и дзюдо и воркауту. «Под мостом» есть площадки для занятий баскетболом, стритболом, мини-футболом, единоборствами, боксом, дартсом, настольным теннисом и другими видами спорта.

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