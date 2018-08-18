«Под мостом» устроили турнир по мини-футболу

В центре уличного спорта «Под мостом» провели турнир по мини-футболу в рамках фестиваля «Железка-2018». На поле вышли семь команд из рязанских вузов, коммерческих организаций и «уличных» сборных,
Капитан команды «Экология Дома» Андрей Макарочкин поделился впечателниями от организации соревнований.
«Наша команда с удовольствием приняла участие в турнире. Здесь замечательная площадка, на которой очень приятно играть. Среди команд царит дружеская атмосфера. Надеюсь, еще не раз нам выпадет возможность принять участие в проводимых здесь соревнованиях», — сказал он.
Напомним, спорткомплекс открылся в субботу, 18 августа. Там