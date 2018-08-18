Во время «Железки-2018» в Лесопарке провели соревнования по воркауту. В них участвовали около полсотни человек,
В новом центре уличного спорта «Под мостом» спортсмены выступали на турниках и брусьях с произвольной программой и демонстрацией силовой выносливости и специальных техник.
«Это здорово, что наш город становится открытым для таких видов спорта. Хочется верить, что так и будет продолжаться, и у всех любителей активного образа жизни появится возможность заниматься спортом в каждом районе города - недалеко от дома», — выразил надежду судья соревнований Руслан Абдукаримов.
Напомним, спорткомплекс открылся в субботу, 18 августа. Там