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18:17, 18 августа 2018 552

В Рязани в спорткомплексе «Под мостом» провели Кубок России по стритболу

В Рязани в спорткомплексе «Под мостом» провели Кубок России по стритболу

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 18 августа, в Рязани в новом спорткомплексе «Под мостом» провели первые спортивные состязания — Кубок России по уличному баскетболу 3×3 и фестиваль «Железка-2018».

В Кубке России по стритболу приняли участие 24 мужских и 12 женских команд, в их составе четыре рязанские, которые в июле победили в региональном этапе.

Турнир Кубка посетил баскетболист, заслуженный мастер спорта, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он пожелал участникам фестиваля удачных выступлений и высоких спортивных достижений. В завершении своего визита спортсмен провел автограф-сессию и сфотографировался с поклонниками.

В рамках спортивного фестиваля «Железка-2018» состоялся турнир по стритболу. Его участниками стали около 300 команд из города, области и других регионов. Спортсмены соревновались на открытых кортах на центральной улице Лесопарка. Для зрителей на территории парка организовали музыкальную шоу-программу, выступление битбоксеров и диджеев, конкурс по броскам сверху и многое другое. Все желающие смогли принять участие в розыгрышах призов.

Кроме того, в этот день «Под мостом» также стартовали соревнования по детскому мини-футболу, единоборствам, воркауту и легкоатлетические забеги на различные дистанции.

Напомним, клубные карты в центр уличного спорта уже получили губернатор Николай Любимов и главы администрации и муниципального образования Сергей Карабасов и Владислав Фролов.

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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