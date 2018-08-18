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17:14, 18 августа 2018 706

В рязанском Лесопарке открылся центр уличного спорта «Под мостом»

В рязанском Лесопарке открылся центр уличного спорта «Под мостом»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В рязанском Лесопарке открылся центр уличного спорта «Под мостом». В субботу, 18 августа, там прошли спортивный фестиваль «Железка-2018» и Кубок России по баскетболу 3×3.

На открытии спорткомплекса были губернатор Николай Любимов, и.о. главы администрации города Сергей Карабасов и глава муниципального района Владислав Фролов. Почетным гостем мероприятия стал баскетболист, заслуженный мастер спорта, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Вместе с рязанскими властями он оформил клубную карту для посещения центра, осмотрел новые площадки, корты, посетил турнир финала Кубка России по баскетболу 3×3, а также сфотографировался со спортсменами и горожанами.

Карабасов отметил, что рязанцы смогут посещать спорткомплекс круглый год, в любую погоду. Все желающие заполнили анкеты на стойках возле входа в павильон для получения клубной карты.

В центре открыли площадки для занятий баскетболом, стритболом, мини-футболом, единоборствами, боксом, дартсом, настольным теннисом и другими видами спорта. Баскетбольные корты оборудовали профессиональными стойками, прорезиненным покрытием, в отдельной зоне установили тренажеры для занятий воркаутом. У центрального входа в Лесопарк сделали кирпичное ограждение.

Напомним, в марте Лесопарк победил в открытом голосовании за проекты по благоустройству городских парков по программе «Формирование комфортной городской среды». Ранее Сергей Карабасов заявлял, что территорию благоустроят вплоть до Орехового озера. В августе на сайте госзакупок открыли аукцион на установку в парке декоративной подсветки.

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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