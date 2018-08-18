В рязанском Лесопарке открылся центр уличного спорта «Под мостом». В субботу, 18 августа, там прошли спортивный фестиваль «Железка-2018» и Кубок России по баскетболу 3×3.
На открытии спорткомплекса были губернатор Николай Любимов, и.о. главы администрации города Сергей Карабасов и глава муниципального района Владислав Фролов. Почетным гостем мероприятия стал баскетболист, заслуженный мастер спорта, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Вместе с рязанскими властями он оформил клубную карту для посещения центра, осмотрел новые площадки, корты, посетил турнир финала Кубка России по баскетболу 3×3, а также сфотографировался со спортсменами и горожанами.
Карабасов отметил, что рязанцы смогут посещать спорткомплекс круглый год, в любую погоду. Все желающие заполнили анкеты на стойках возле входа в павильон для получения клубной карты.
В центре открыли площадки для занятий баскетболом, стритболом, мини-футболом, единоборствами, боксом, дартсом, настольным теннисом и другими видами спорта. Баскетбольные корты оборудовали профессиональными стойками, прорезиненным покрытием, в отдельной зоне установили тренажеры для занятий воркаутом. У центрального входа в Лесопарк сделали кирпичное ограждение.
Напомним, в марте Лесопарк