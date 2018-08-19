В центре уличного спорта «Под мостом» назвали обладателей Кубка России по стритболу. В соревнованиях участвовали 24 мужских и 12 женских команд,
Победителями Кубка стала команда «Warface», второе место у «Inanomo Moskow», третье — у «Cop-leningrad». Награды српортсменам вручили заместители главы администрации Рязани Игорь Тишин, Елена Сорокина и Серей Савин, а также вице-президента Ассоциации уличного баскетбола Сергей Грунис.
Мужская часть Кубка России стала финальным этапом «квеста» ФИБА 3×3. Она дает победителю путевку в квалификацию мастера Мирового тура, который пройдет в Дебрецене (Венгрия) 30-31 августа. Серебряные призеры поедут на «челленджер» мирового Pro-цикла в Шанхай (Китай) 7-8 сентября.
Напомним, спорткомплекс открылся в субботу, 18 августа. Там