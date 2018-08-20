Новичок ФК «Рязань» покинул команду, сыграв шесть матчей

Новичок ФК «Рязань» Олег Калугин покинул команду. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Гарник Авалян.
Для полузащитника гостевой матч против «Торпедо» в чемпионате стал последним за рязанцев.
По словам Аваляна, Калугин перешел именно к «автозаводцам», где ему предложили «условия в пять раз лучше».
За команду полузащитник сыграл шесть матчей и отметился одним голом.
Также тренер ФК «Рязань» рассказал о новичках команды.
Так, коллектив пополнили еще один воспитанник «Локомотива», защитник Александр Ярковой и вратарь Алексей Федоров.
Ярковой сыграл 90 минут против «Строгино», прошлый сезон он провел в «Казанке», где провел 17 матчей и забил два года. Последним профессиональным клубом Федорова было «Домодедово».
Авалян подчеркнул, что переходы продолжаются и команда ожидает перехода воспитанника рязанского футбола Кирилла Зубкова из «Сатурна».