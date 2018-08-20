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14:25, 20 августа 2018 280

Новичок ФК «Рязань» покинул команду, сыграв шесть матчей

Новичок ФК «Рязань» покинул команду, сыграв шесть матчей

Новичок ФК «Рязань» Олег Калугин покинул команду. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Гарник Авалян.

Для полузащитника гостевой матч против «Торпедо» в чемпионате стал последним за рязанцев.

По словам Аваляна, Калугин перешел именно к «автозаводцам», где ему предложили «условия в пять раз лучше».

За команду полузащитник сыграл шесть матчей и отметился одним голом.

Также тренер ФК «Рязань» рассказал о новичках команды.

Так, коллектив пополнили еще один воспитанник «Локомотива», защитник Александр Ярковой и вратарь Алексей Федоров.

Ярковой сыграл 90 минут против «Строгино», прошлый сезон он провел в «Казанке», где провел 17 матчей и забил два года. Последним профессиональным клубом Федорова было «Домодедово».

Авалян подчеркнул, что переходы продолжаются и команда ожидает перехода воспитанника рязанского футбола Кирилла Зубкова из «Сатурна».

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