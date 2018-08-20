«Рязань-ВДВ» сыграла вничью в первом полуфинале кубка. В пятницу, 17 августа, «десантницы» и подмосковное «Чертаново» не смогли «распечатать» ворота друг друга, сообщает
В первом тайме гости имели явное преимущество, которое не смогли реализовать. В конце тайма хозяева сравняли ход встречи, а во втором команды по очереди обменивались опасными атаками.
Не смотря на обилие голевых моментов, зрители так и не увидели забитых мячей.
Отметим, что «Рязань-ВДВ» из-за травмы заменил двух игроков. Сначала травму получила Елена Морозова, а затем капитан и основной вратарь Екатерина Самсон.
Ответная игра, в который определится финалист Кубка России пройдет в понедельник, 20 августа в Рязани. Начало в 18:00.
Фото ФК «Чертаново»