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16:30, 21 августа 2018 1340

Спортсменка рязанской Академии тенниса стала лучшей на турнире в Китае

Спортсменка рязанской Академии тенниса стала лучшей на турнире в Китае

Спортсменка рязанской Академии тенниса имени Озерова Анастасия Гасанова стала лучшей на международном турнире ITF $25.000, который завершился в Китае 19 августа.

Анастасия стала единственной представительницей России в основной сетке турнира. В первом круге жребий определил соперницей Гасановой японку Эрику Сему, у которой она выиграла со счетом 6-2 6-2.

Во втором круге рязанская теннисистка обыграла представительницу Китая Ао Гай — 6-4 6-4. Четвертьфинал Гасанова прошла со счетом 7-6 (7-4 на тай брэйке) 6-2, одержав верх над китаянкой Чанг Лью. В полуфинале одолела еще одну представительницу Китая Мейлинг Ванг со счетом 7-5 6-4.

В финале рязанка встретилась с сербской спортсменкой Йованой Якшич. Одержав победу в двух сетах (6-3, 6-4), Гасанова завоевала первый титул такого ранга в своей карьере.

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