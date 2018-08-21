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18:28, 21 августа 2018 195

В Рязани прошли первые соревнования собак-спасателей. Фото

В Рязани прошли первые соревнования собак-спасателей. Фото

С 16 по 20 августа в Рязани провели Кубок России по службе спасения на водах. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Соревнования по спортивно-прикладному собаководству в дисциплине «Служба спасение на водах» прошли в Рязани впервые. Участники должны были продемонстрировать «послушание» на суше и на воде, показать буксирование лодки за канат и после спасти из воды конкретного человека как среди посторонних людей, так и из лодки.

Помимо этого «спасатель» должен был отбуксировать утопающего без сознания.

По итогам лучшей признали рязанскую команду. Победителей наградили в воскресенье, 19 августа.

Фото из группы «ВКонтакте» «Дрессировка Рязань»

© RZN.info

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