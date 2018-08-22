ХК «Рязань» снизил цены на фанатский сектор

ХК «Рязань» утвердил цены на билеты и абонементы на новый сезон. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Теперь билет на сектор № 1 (активной поддержки) будет стоить 100 рублей, а абонемент обойдется в 1 400.
На остальные места стоимость будет зависеть от расположения места:
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секторы 2 и 6 — 150-200 рублей за билет;
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секторы 3 и 5 — 250-300;
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сектор 4 — 400-500;
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сектор 7 — 150.
Абонементы на сектора с 2 по 7 обойдутся со скидкой в 30% от стоимости всех билетов.
В течение сезона дети до 12 лет смогут купить билет на 5-й сектор за полцены.
Абонементы продаются в Ледовом дворце «Олимпийский» и во всех точках продаж «Каssy.ru». Билеты на конкретные матчи поступят в продажу 10 сентября.
Фото ХК «Рязань»