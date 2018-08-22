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11:20, 22 августа 2018 308

ХК «Рязань» снизил цены на фанатский сектор

ХК «Рязань» снизил цены на фанатский сектор

ХК «Рязань» утвердил цены на билеты и абонементы на новый сезон. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Теперь билет на сектор № 1 (активной поддержки) будет стоить 100 рублей, а абонемент обойдется в 1 400.

На остальные места стоимость будет зависеть от расположения места:

  • секторы 2 и 6 — 150-200 рублей за билет;

  • секторы 3 и 5 — 250-300;

  • сектор 4 — 400-500;

  • сектор 7 — 150.

Абонементы на сектора с 2 по 7 обойдутся со скидкой в 30% от стоимости всех билетов.

В течение сезона дети до 12 лет смогут купить билет на 5-й сектор за полцены.

Абонементы продаются в Ледовом дворце «Олимпийский» и во всех точках продаж «Каssy.ru». Билеты на конкретные матчи поступят в продажу 10 сентября.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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