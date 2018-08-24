Футболистки «Рязани-ВДВ» гарантировали себе чемпионство. В пятницу, 24 августа, «десантницы» в гостях обыграли «ЦСКА» со счетом 0:1.
Единственный гол на 28-й минуте забила лучший бомбардир турнира Елена Данилова.
Рязанская команда набрала 31 очко. «Десантницы» не станут чемпионами только в том случае, если проиграют оставшиеся три матча, а «Чертаново» в них победит. Очный матч между командами пройдет в последнем туре 23 октября в Рязани.
Для «Рязани-ВДВ» этот титул станет четвертым. Ранее команда была чемпионом в 1999, 2000 и 2013 годах.