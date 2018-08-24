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20:22, 24 августа 2018 1540

Футболистки «Рязани-ВДВ» гарантировали себе чемпионство

Футболистки «Рязани-ВДВ» гарантировали себе чемпионство

Футболистки «Рязани-ВДВ» гарантировали себе чемпионство. В пятницу, 24 августа, «десантницы» в гостях обыграли «ЦСКА» со счетом 0:1.

Единственный гол на 28-й минуте забила лучший бомбардир турнира Елена Данилова.

Рязанская команда набрала 31 очко. «Десантницы» не станут чемпионами только в том случае, если проиграют оставшиеся три матча, а «Чертаново» в них победит. Очный матч между командами пройдет в последнем туре 23 октября в Рязани.

Для «Рязани-ВДВ» этот титул станет четвертым. Ранее команда была чемпионом в 1999, 2000 и 2013 годах.

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