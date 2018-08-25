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17:24, 25 августа 2018 876

В Рязани прошел девятый турнир по футболу «Кубок Автоимпорта»

В Рязани прошел девятый турнир по футболу «Кубок Автоимпорта»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани завершился девятый традиционный турнир по футболу «Кубок Автоимпорта». В субботу, 25 августа, на стадионе «Золотые купола» прошли финальные матчи соревнований.

Главный судья Александр Арсяков отметил, что турнир «получился на редкость представительным», в нем участвовали 12 команд из Рязани, Дубны, Москвы, Пензы и Печерска Смоленской области.

Победителем турнира стала команда Футбольной школы Сергея Чумаченко, которая в финале обыграла команду СК «Печерска» со счетом 5:4.

«Бронзу» получила местная команда — «Золотые купола 2008».

«Соревнования прошли в хорошей борьбе, а матчи за призовые места стали украшением турнира», — сказал Арсяков.

Судья поблагодарил за проведение турнира президента ГК «Автоимпорт» Олега Смирнова, отметив, что он один из немногих, кто с вниманием относится к детскому футболу в Рязанской области.

Арсяков также пожелал футболистам и тренерам здоровья и успехов. Им вручили подарки от спонсоров — ГК «Автоимпорт» и «Альфа-Страхование».

Все участники соревнований получили почетные грамоты, призеры — медали, а лучшие футболисты — персональные награды.

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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