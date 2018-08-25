В Рязани прошли заключительные игры второго сезона Кубка «Инвеста» по стритболу

В субботу, 25 августа, на спортивной площадке в микрорайоне Недостоево завершился второй сезон Кубка «Инвеста» по стритболу. В рамках турнира состоялись четыре тура, в которых сыграли более 60 команд из Рязанской области и других регионов. Он проводится второй год при поддержке ФПК «Инвест» и Федерации баскетбола Рязанской области. Организаторы отметили, что «Инвест CUP» стал первым массовым региональным турниром по уличному баскетболу в Рязани.

Среди спортсменов разыграли путевки в финалы всероссийских чемпионатов, четыре рязанские команды прошли в финал Кубка России по уличному баскетболу 3×3. Напомним, он прошел в рязанском центре уличного спорта «Под мостом» 18 августа.

В церемонии закрытия второго сезона поучаствовали депутат Рязанской гордумы и председатель совета директоров ГК «Барс» (входит в ФПК «Инвест» ) Александр Лемдянов и президент Федерации баскетбола Рязанской области, депутат облдумы, председатель совета директоров ГК «Точинвест» Александр Жукаев. Они наградили участников спортивного фестиваля «Железка-2018».

Перед вручением медалей Александр Лемдянов поблагодарил спортсменов за интерес к турниру. «Баскетбол в Рязани очень любят. Когда-то мы вместе с российским баскетболистом Сергеем Пановым открывали один из первых турниров у ТЦ „Барс на Московском“. С тех пор популярность этого вида спорта в Рязани возросла, начал развиваться стритбол. И сейчас просто невозможно представить Рязань без баскетбола», — рассказал он.

К словам благодарности присоединился Александр Жукаев. По его словам, за два года проведения «Инвест CUP» спортсмены достигли хороших результатов: «Турнир ворвался в спортивную жизнь региона, и благодаря вам „Инвест CUP“ вошел в рейтинг ФИБА, что принесло нам четыре путевки на Кубок России».

Подводя итоги второго сезона, судья всероссийской категории по стритболу Александр Архипов отметил, что турнир прошел «зрелищно и массово». Он добавил, что в следующем сезоне задействуют еще больше микрорайонов города, в частности, Дашково-Песочню, Канищево, Горрощу и Московский. В 2018 году игры прошли на спортплощадках во дворе рязанского медуниверситета, у ТЦ «Барс на Московском», в Канищеве и Недостоеве.

После официальной части закрытия второго сезона спортсмены поборолись за призовые места, памятные кубки и медали.

Стоит отметить, что 25 августа рязанские команды представили свой регион в суперфинале АСБ 3×3 в Москве и на фестивале спорта НН OPEN в Нижнем Новгороде. Туда они отправились после победы в отборочных турах «Инвест CUP».