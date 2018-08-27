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10:25, 27 августа 2018 741

ФК «Рязань» сыграл в нулевую ничью в Белгороде

ФК «Рязань» сыграл в нулевую ничью в Белгороде

ФК «Рязань» сыграл в нулевую ничью в Белгороде. В субботу, 25 августа, «горожане» и ФК «Салют» не смогли открыть счет в матче, сообщает клубная пресс-служба.

Встреча прошла с преимуществом гостей, которые трижды по ходу игры попали в штангу и не реализовали несколько выходов один на один.

На 86-й минуте рязанцы остались в меньшинстве: за фол в центре поля арбитр показал Евгению Маричеву прямую красную карточку.

Даже вдесятером ФК «Рязань» имел шанс победить, но не реализовал голевой момент.

Следующий матч «горожане» сыграют на своем поле 2 сентября против молодежной команды «Химок». Начало в 17:00.

Фото ФК «Рязань»

© RZN.info

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