ФК «Рязань» сыграл в нулевую ничью в Белгороде. В субботу, 25 августа, «горожане» и ФК «Салют» не смогли открыть счет в матче, сообщает клубная пресс-служба.
Встреча прошла с преимуществом гостей, которые трижды по ходу игры попали в штангу и не реализовали несколько выходов один на один.
На 86-й минуте рязанцы остались в меньшинстве: за фол в центре поля арбитр показал Евгению Маричеву прямую красную карточку.
Даже вдесятером ФК «Рязань» имел шанс победить, но не реализовал голевой момент.
Следующий матч «горожане» сыграют на своем поле 2 сентября против молодежной команды «Химок». Начало в 17:00.
Фото ФК «Рязань»