Юных рязанцев пригласили записаться в футбольную секцию. Об этом сообщил
В пятницу, 24 августа, более 50 детей в возрасте 5-6 лет вместе с тренерами на стадионе ДЮСШ «Золотые купола» поучаствовали в мини-футбольных матчах, упражнениях и эстафетах с мячом.
Мероприятие прошло в рамках акции «Запишись в спортивную школу».
Будущих футболистов пригласили в спортивную школу «Золотые купола», набор осуществляет тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Виталий Федулов.
Подробную информацию можно узнать по телефону: 50-24-10.