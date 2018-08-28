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16:27, 28 августа 2018 289

Юных рязанцев пригласили записаться в футбольную секцию

Юных рязанцев пригласили записаться в футбольную секцию

Юных рязанцев пригласили записаться в футбольную секцию. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В пятницу, 24 августа, более 50 детей в возрасте 5-6 лет вместе с тренерами на стадионе ДЮСШ «Золотые купола» поучаствовали в мини-футбольных матчах, упражнениях и эстафетах с мячом.

Мероприятие прошло в рамках акции «Запишись в спортивную школу».

Будущих футболистов пригласили в спортивную школу «Золотые купола», набор осуществляет тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Виталий Федулов.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 50-24-10.

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