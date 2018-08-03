ХК «Рязань» получил первых игроков из Сочи. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
К горожанам присоединился защитник Никита Лисов.
24-летний хоккеист — воспитанник хоккейной школы Москвы. Ранее выступал за «Красную Армию», тверской «ТХК», ЦСКА, «Реактор» и «Нефтехимик» (Нефтекамск), бердский «Кристалл», «Адмирал» из Владивостока, «Сокол» (Красноярск), омский «Авангард», ХК «Сочи». Всего в КХЛ сыграл более двухсот матчей, привлекался в юниорскую сборную России.
Ранее из ХК «Сочи» в составе «горожан» перешел еще один защитник — Дмитрий Колегов.