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14:56, 3 августа 2018 258

ХК «Рязань» получил первых игроков из Сочи

ХК «Рязань» получил первых игроков из Сочи

ХК «Рязань» получил первых игроков из Сочи. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

К горожанам присоединился защитник Никита Лисов.

24-летний хоккеист — воспитанник хоккейной школы Москвы. Ранее выступал за «Красную Армию», тверской «ТХК», ЦСКА, «Реактор» и «Нефтехимик» (Нефтекамск), бердский «Кристалл», «Адмирал» из Владивостока, «Сокол» (Красноярск), омский «Авангард», ХК «Сочи». Всего в КХЛ сыграл более двухсот матчей, привлекался в юниорскую сборную России.

Ранее из ХК «Сочи» в составе «горожан» перешел еще один защитник — Дмитрий Колегов.

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