ФК «Рязань» сыграл вничью с «Сатурном». Фото и видео

ФК «Рязань» сыграл вничью с «Сатурном». Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Матч прошел в пятницу, 3 августа, и завершился со счетом 1:1. Обе команды создали несколько голевых моментов в первом тайме, однако забить футболистам удалось лишь на 61-й минуте.
Счет открыл Максим Широков, который головой переправил мяч в ворота Сергея Правкина. Хозяева отыгрались спустя минуту: Олег Калугин получил мяч от Михаила Сентюрина и с разворота пробил в нижний угол.
До конца матча соперники создали еще несколько опасных моментов, но отличиться никому не удалось.
ФК «Рязань» набрал четыре очка и отстает от лидера таблицы — «Кванта» — на пять.
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Фото ФК «Рязань»