«Рязань-ВДВ» обыграла «Торпедо» благодаря дублю Даниловой. Видео

«Рязань-ВДВ» обыграла «Торпедо» благодаря дублю Даниловой. В субботу, 4 августа, «десантницы» выиграли со счетом 0:2 в Ижевске, сообщил сайт РФС.
Первый гол Елена Данилова забила на 12-й минуте с передачи Аси Туриевой. За 10 минут до перерыва Данилова технично перебросила мяч через защитника и пробила в «девятку». Благодаря дублю нападающая с девятью голами закрепилась в лидерах гонки бомбардиров.
Отметим, что на 88-й минуте на замену в качестве полевого игрока вышла вратарь гостей Мария Жаманакова.
Победа позволила «десантницам» закрепиться на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков.
Следующий матч «Рязань-ВДВ» проведет в пятницу, 10 августа, против «Чертаново» на стадионе «Спартак».
Фото «Рязань ВДВ»