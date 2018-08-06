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12:58, 6 августа 2018 361

«Рязань-ВДВ» обыграла «Торпедо» благодаря дублю Даниловой. Видео

«Рязань-ВДВ» обыграла «Торпедо» благодаря дублю Даниловой. Видео

«Рязань-ВДВ» обыграла «Торпедо» благодаря дублю Даниловой. В субботу, 4 августа, «десантницы» выиграли со счетом 0:2 в Ижевске, сообщил сайт РФС.

Первый гол Елена Данилова забила на 12-й минуте с передачи Аси Туриевой. За 10 минут до перерыва Данилова технично перебросила мяч через защитника и пробила в «девятку». Благодаря дублю нападающая с девятью голами закрепилась в лидерах гонки бомбардиров.

Отметим, что на 88-й минуте на замену в качестве полевого игрока вышла вратарь гостей Мария Жаманакова.

Победа позволила «десантницам» закрепиться на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков.

Следующий матч «Рязань-ВДВ» проведет в пятницу, 10 августа, против «Чертаново» на стадионе «Спартак».

Фото «Рязань ВДВ»

© RZN.info

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