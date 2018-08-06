В турнире по пляжному волейболу лучшими стали пары из Рязани и Сасова

В турнире по пляжному волейболу, который прошел 3 августа около ТРЦ «Премьер», лучшими стали пары из Рязани и Сасова. Об этом сообщила
Всего в соревнованиях участвовали 14 женских и 7 мужских команд.
По словам старшего тренера сборной области по пляжному волейболу Сергея Кузнецова, этот турнир важен для спортсменов. «Мы провели и финал города, и финал области среди школьников, а также отборочные соревнования для участия в ЦФО. В перспективе — поездка в Анапу на финал первенства России. Сегодняшний турнир для нас тоже очень важен», — сказал он.
В результате места распределились следующим образом:
девушки 2004 года рождения и моложе:
- 1 место — Мария Шереметьева и Анастасия Осколкова (Сасово);
- 2 место — Мария Булавина и Анастасия Варданян (Путятино);
- 3 место — София Черкалина и Александра Ратникова (Сапожок).
юноши 2005 года рождения и моложе:
- 1 место — Руслан Махмудов и Сергей Лансков (Рязань);
- 2 место — Василий Артонкин и Павел Григорьев (Рязань);
- 3 место — Артем Гилевский и Егор Зычкин (Сасово).
юноши 2002-2004 года рождения:
- 1 место — Артем Безруков и Владимир Канунников (Сасово);
- 2 место — Андрей Богомолов и Максим Панькин (Сасово);
- 3 место — Алексей Завьялов и Александр Кинякин (Сасово).
девушки 2002-2003 года рождения:
- 1 место — Диана Храповицкая и Комарова Вероника (Рязань);
- 2 место — Елизавета Добычина и Наталья Бастрыкина (Сапожок);
- 3 место — Светлана Парамонова и Дарья Порхунова (Рязань).