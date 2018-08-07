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14:54, 7 августа 2018 296

БК «Рязань» сменил эмблему

БК «Рязань» сменил эмблему

БК «Рязань» сменил эмблему. Новый логотип опубликовали на странице клуба во «ВКонтакте». На ней, как и на старой, расположился зубр, но пропали три купола — символы Успенского собора в Рязани.

Прежняя эмблема не менялась с 2013 года, когда клуб обзавелся талисманом команды.

Напомним, в предстоящем сезоне БК «Рязань» сыграет в в Суперлиге-2.

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