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14:25, 8 августа 2018 1100

ФК «Рязань» крупно проиграл «Торпедо» и вылетел из Кубка России

ФК «Рязань» крупно проиграл «Торпедо» и вылетел из Кубка России

Во вторник, 7 августа, матч на стадионе «Спартак» завершился со счетом 0:3.

Первый гол в ворота Сергея Правкина залетел на восьмой минуте. Иван Сергеев обыграл двух рязанских защитников и точно ударил в дальний угол.

Спустя десять минут после еще одной ошибки защитников гол забил Денис Дегтев.

На 27-й минуте «автозаводцы» остались в меньшинстве. За вторую желтую карточку удалили Константина Троянова.

После этого рязанцы начали играть первым номером, однако еще один гол забило «Торпедо».

На 61-ой минуте Рагима Садыхова придержали за футболку в штрафной и арбитр назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

После матча главный тренер «Рязани» Гарник Авалян отметил, что команда провалила игру.

Следующий матч ФК «Рязань» проведет вновь против «Торпедо Москва». В субботу, 11 августа, команды сыграют в Москве рамках чемпионата, начало в 14:00.

Фото ФК «Торпедо»

© RZN.info

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