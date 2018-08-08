ФК «Рязань» крупно проиграл «Торпедо» и вылетел из Кубка России

Во вторник, 7 августа, матч на стадионе «Спартак» завершился со счетом 0:3.
Первый гол в ворота Сергея Правкина залетел на восьмой минуте. Иван Сергеев обыграл двух рязанских защитников и точно ударил в дальний угол.
Спустя десять минут после еще одной ошибки защитников гол забил Денис Дегтев.
На 27-й минуте «автозаводцы» остались в меньшинстве. За вторую желтую карточку удалили Константина Троянова.
После этого рязанцы начали играть первым номером, однако еще один гол забило «Торпедо».
На 61-ой минуте Рагима Садыхова придержали за футболку в штрафной и арбитр назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.
После матча главный тренер «Рязани» Гарник Авалян отметил, что команда провалила игру.
Следующий матч ФК «Рязань» проведет вновь против «Торпедо Москва». В субботу, 11 августа, команды сыграют в Москве рамках чемпионата, начало в 14:00.
Фото ФК «