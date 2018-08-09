Сергей Грунис пригласил рязанцев на «Железку» в спорткомплексе «Под мостом». Видео

Вице-президент Ассоциации уличного баскетбола Сергей Грунис пригласил рязанцев на «Железку» в новом спорткомплексе «
Спортивный фестиваль пройдет 18 августа.
«Помимо уличного баскетбола, бокса, воркаута, велосипедов вас будет ждать куча разных конкурсов, куча разных видов спорта. Главное, в рамках „Железки“ пройдет финал Кубка России по баскетболу 3×3, — отметил в видеообращении Грунис — Заявляйся на масс-турнир, приезжай сюда потусить, поддержать свой город! Увидимся 18 числа!».
В программе фестиваля: открытый турнир по уличному баскетболу 3×3, участниками которого станут более 300 команд из города, области и других регионов, легкоатлетический кросс на 5 километров, соревнования по мини-футболу, настольному теннису, городошному спорту, дартсу, фигурному вождению велосипеда, боксу, кикбоксингу, единоборствам, воркауту. Для зрителей организуют музыкальную шоу-программу, выступление битбоксеров и профессиональных диджеев, конкурс по броскам сверху и многое другое. Все желающие смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах специальных призов.
Напомним,
Начало фестиваля в 11:00.