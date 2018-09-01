ФК «Рязань» сыграет со второй командой «Химок». Матч пройдет на стадионе «Спартак» в воскресенье, 2 сентября. Начало в 17:00. Стоимость 100 рублей.
В составе хозяев матч пропустит лучший бомбардир Евгений Маричев, который получил в прошлом матче
Молодежная команда «Химок» впервые играет в профессиональном турнире, за четыре сыгранных матча команда пропустила 18 мячей, одержав одну победу.
ФК «Рязань» имеет восемь очков в активе и занимает седьмое место в таблице.
Фото группы «ФК „Рязань“» «ВКонтакте»