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11:31, 1 сентября 2018 347

ФК «Рязань» сыграет со второй командой «Химок»

ФК «Рязань» сыграет со второй командой «Химок»

ФК «Рязань» сыграет со второй командой «Химок». Матч пройдет на стадионе «Спартак» в воскресенье, 2 сентября. Начало в 17:00. Стоимость 100 рублей.

В составе хозяев матч пропустит лучший бомбардир Евгений Маричев, который получил в прошлом матче красную карточку.

Молодежная команда «Химок» впервые играет в профессиональном турнире, за четыре сыгранных матча команда пропустила 18 мячей, одержав одну победу.

ФК «Рязань» имеет восемь очков в активе и занимает седьмое место в таблице.

Фото группы «ФК „Рязань“» «ВКонтакте»

© RZN.info

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