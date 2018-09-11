Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:25, 11 сентября 2018 775

Праздник футбола. В среду в Рязани пройдет матч Лиги чемпионов

Праздник футбола. В среду в Рязани пройдет матч Лиги чемпионов

В среду, 12 сентября, на стадионе ЦСК ФК «Рязань-ВДВ» сыграет первый матч в Лиге чемпионов против шведского «Русенгорда». Игра начнется в 15:00.

Накануне соперники провели пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.

Директор рязанского клуба Светлана Подоль отметила, что, несмотря на дневное время, клуб надеется на поддержку на стадионе.

«Многое сделано для того, чтобы встреча прошла в Рязани. Горожане смогу прийти на матч бесплатно, вместе с семьями, детьми. Мы хотим устроить праздник футбола», — отметила она.

Главный тренер «десантниц» Константин Климашин назвал «Русенгорд» сильным соперником.

«У них много хороших легионеров, играет лучший бомбардир в истории Лиги Чемпионов — немка Ане Миттаг. Команда не хуже, чем четыре года назад, игра будет сложной», — подчеркнул Климашин.

По его словам, матч пропустят Кристине Алексанян и Екатерина Дмитренко, а Анна Беломытцева уже готова принять участие в поединке.

«Команда полностью готова к игре. У нас есть эмоциональный подъем, мы без пяти минут чемпионы. Девчонки выложатся по полной, команда даст бой», — заявил Климашин.

Главный тренер шведок Йонас Эйдеваль отметил, что также ожидает напряженную игру.

«Лига чемпионов — время показать то, из чего сделана команда. „Рязань-ВДВ“ — сильная русская команда. Мы надеемся на красивую игру, которой будут восхищаться болельщики», — заключил Эйдеваль.

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
17:25, 11 сентября 2018
Праздник футбола. В среду в Рязани пройдет матч Лиги чемпионов
13:16, 11 сентября 2018
ХК «Рязань» забросил пять шайб и выиграл у «Ермака». Видео
10:40, 11 сентября 2018
Соперницы «десантниц» в Лиге чемпионов приехали в Рязань и провели первую тренировку
21:13, 10 сентября 2018
Сборная России по футболу разгромила чехов в товарищеском матче
15:42, 10 сентября 2018
Три матча без голов. ФК «Рязань» проиграл «Соколу»
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 8 сентября 2018 32 303
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
14:47, 10 сентября 2018 29 296
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
8:33, 2 сентября 2018 18 617
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
8:16, 2 сентября 2018 17 557
На Солотчинском шоссе насмерть сбили человека
15:41, 6 сентября 2018 17 087
Рязанец через суд добился перерасчета пенсии 1
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований