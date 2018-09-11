Праздник футбола. В среду в Рязани пройдет матч Лиги чемпионов

В среду, 12 сентября, на стадионе ЦСК ФК «Рязань-ВДВ» сыграет первый матч в Лиге чемпионов против шведского «Русенгорда». Игра начнется в 15:00.
Накануне соперники провели пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.
Директор рязанского клуба Светлана Подоль отметила, что, несмотря на дневное время, клуб надеется на поддержку на стадионе.
«Многое сделано для того, чтобы встреча прошла в Рязани. Горожане смогу прийти на матч бесплатно, вместе с семьями, детьми. Мы хотим устроить праздник футбола», — отметила она.
Главный тренер «десантниц» Константин Климашин назвал «Русенгорд» сильным соперником.
«У них много хороших легионеров, играет лучший бомбардир в истории Лиги Чемпионов — немка Ане Миттаг. Команда не хуже, чем четыре года назад, игра будет сложной», — подчеркнул Климашин.
По его словам, матч пропустят Кристине Алексанян и Екатерина Дмитренко, а Анна Беломытцева уже готова принять участие в поединке.
«Команда полностью готова к игре. У нас есть эмоциональный подъем, мы без пяти минут чемпионы. Девчонки выложатся по полной, команда даст бой», — заявил Климашин.
Главный тренер шведок Йонас Эйдеваль отметил, что также ожидает напряженную игру.
«Лига чемпионов — время показать то, из чего сделана команда. „Рязань-ВДВ“ — сильная русская команда. Мы надеемся на красивую игру, которой будут восхищаться болельщики», — заключил Эйдеваль.