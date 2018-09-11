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10:40, 11 сентября 2018 2280

Соперницы «десантниц» в Лиге чемпионов приехали в Рязань и провели первую тренировку

Соперницы «десантниц» в Лиге чемпионов приехали в Рязань и провели первую тренировку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 10 сентября, соперницы «десантниц» в Лиге чемпионов — шведский «Русенгорд» приехал в Рязань. Команда поселилась в местном отеле и сразу отправилась на тренировку на стадион «Спартак».

За час 18 футболисток провели небольшую пробежку, разминку, поиграли в квадрат и игру в одно касание.

После тренировки главный тренер шведок Йонас Эйдеваль в беседе с корреспондентом RZN.info отметил, что команда хорошо изучила соперника.

«Нам нужно уделить особое внимание Даниловой, которая является футболисткой мирового уровня», — отметил Эйдеваль.

Он также выделил защитницу Анну Беломытцеву, которая будет пропускать матч из-за травмы.

«Лучший результат для нас это победа, но Рязань сильная команда, поэтому если мы сможет забить один или два гола — это будет хорошим результатом», — подчеркнул тренер «Русенгорда».

По его словам, тренерский штаб не знал о большом количестве травмированных игроков у команды.

Он отметил, что будет отталкиваться от соперника.

«Перед матчем мы увидим список игроков и быстро примем решение о тактики игры», — заключил Эйдеваль.

Во вторник, 11 сентября, в 14 часов пройдет пресс-конференция команд, а в 15 шведки проведут тренировку на стадионе ЦСК. До обеда у соперниц «Рязани-ВДВ» запланирована экскурсия по Кремлю.

Напомним, матч между командами пройдет в среду, 12 сентября, на стадионе ЦСК. Начало в 15:00.

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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