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15:23, 12 сентября 2018 430

В Рязани прошло открытие командного первенства России по теннису

В Рязани прошло открытие командного первенства России по теннису

Во вторник, 11 сентября, на кортах академии тенниса имени Озерова прошла церемония открытия командного первенства России по теннису до 17 лет.

В церемонии поучаствовали замминистра спорта региона Виктор Авдеев, вице-президент российской Федерации тенниса Владимир Лазарев, президент Федерации тенниса Рязанской области Александр Гордеев, главный судья соревнований Евгений Кондратьев и директор академии тенниса Антон Князев.

В турнирной сетке среди юношей в соревнованиях участвуют команды из десяти регионов, среди девушек — команды 11 регионов.

Рязанскую область представляют ученики академии тенниса имени Озерова: Егор Агафонов, Илья Лебедев и Елисей Калашников — среди юношей (капитан команды — Алексей Головачев); Влада Петровская, Динара Аллоярова и Татьяна Пушкина — среди девушек (капитан команды — Светлана Гасанова).

Соревнования пройдут до 16 сентября на крытых кортах академии, вход на зрительские трибуны свободный.

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