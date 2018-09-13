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11:54, 13 сентября 2018 562

ХК «Рязань» одержал вторую подряд победу в гостях. Видео

ХК «Рязань» одержал вторую подряд победу в гостях. Видео

ХК «Рязань» одержал вторую подряд победу в гостях. В среду, 12 сентября, «горожане» переиграли красноярский «Сокол» со счетом 1:2.

Счет в первом периоде открыл Артем Прохоров, который смог проткнуть шайбу в ворота в борьбе с защитником соперника.

Спустя пять минут хозяева получили право на большинство, которое смогли реализовать.

Во втором периоде рязанцев вновь вывел вперед Сергей Кузнецов.

Защитник прокатился за воротами соперника и забросил шайбу в ближний для вратаря угол.

Оставшееся время «Сокол» владел инициативой. Хозяева почти в два раза перебросли рязанцев, но забить так и не смогли.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков рассказал, что команда сделала подарок игроку, у которого родился ребенок.

«Ребята выполнили то, что требовалось. Они выстояли. Соперник, конечно, сегодня у нас был достойный и мастеровитый. Спасибо нашему вратарю, который „подчистил“ те ошибки, которые у нас были», — заключил тренер.

Следующий матч «горожане» проведут в субботу, 15 сентября, против «Металлурга» в Новокузнецке.

Видео ХК «Сокол»

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