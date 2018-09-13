Во вторник, 11 сентября, в ДС «Олимпийский» прошло совещание представителей команд восьмого сезона
В этом году в дивизион «40+" заявились рекордное количество команд — 19. Теперь соперников разделят на две подгруппы по уровню мастерства. Так же в этом сезоне впервые создан дивизион «18+" Лига Надежды. Туда заявки на участие подали семь команд.
На совещании региональным представителем нового дивизиона выбрали Олега Смирнов, который является вице-президентом областной Федерации хоккея.
Также обсуждался вопрос о проведении некоторых матчей НХЛ в Зарайске из-за нехватки арен.
Восьмой сезон рязанской НХЛ стартует в октябре, пока заявочная компания продолжается и все желающие могут заявиться в лигу.