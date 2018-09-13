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18:04, 13 сентября 2018 455

В рязанскую НХЛ заявилось рекордное количество команд — организаторы

В рязанскую НХЛ заявилось рекордное количество команд — организаторы

Во вторник, 11 сентября, в ДС «Олимпийский» прошло совещание представителей команд восьмого сезона НХЛ.

В этом году в дивизион «40+" заявились рекордное количество команд — 19. Теперь соперников разделят на две подгруппы по уровню мастерства. Так же в этом сезоне впервые создан дивизион «18+" Лига Надежды. Туда заявки на участие подали семь команд.

На совещании региональным представителем нового дивизиона выбрали Олега Смирнов, который является вице-президентом областной Федерации хоккея.

Также обсуждался вопрос о проведении некоторых матчей НХЛ в Зарайске из-за нехватки арен.

Восьмой сезон рязанской НХЛ стартует в октябре, пока заявочная компания продолжается и все желающие могут заявиться в лигу.

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