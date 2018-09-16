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14:03, 16 сентября 2018 2589

ХК «Рязань» крупно проиграл на выезде «Металлургу». Видео

ХК «Рязань» крупно проиграл на выезде «Металлургу». Видео

ХК «Рязань» крупно проиграл на выезде «Металлургу». В пятницу, 14 сентября, «горожане» уступили в Новокузнецке со счетом 1:5. Первую шайбу хозяева забросили на 8-й минуте, во втором периоде «Металлург» удвоил разницу в счете.

В начале третьего периода ХК «Рязань» за одну минуту пропустил две шайбы, играя в меньшинстве. Спустя две минуты «горожане «усилиями Ивана Иванова отыграли одну шайбу.

Однако спустя 12 секунд после своего гола, рязанцы вновь пропустили. После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков рассказал, что команда внимательно изучала соперника.

«Мы пытались, конечно, сделать ротацию в команде, освежить как-то нашу игру, но не все получилось — первый период мы проиграли и тут надо отдать должное сопернику. Во втором периоде начали более-менее игру выравнивать, но подкосили удаления. А так, соперника с победой, будем работать», — заключил Десятков.

В первой гостевой серии рязанцы набрали четрые очка. Следующий матч «горожан» пройдет в четверг, 20 сентября, в ДС «Олимпийский» против СКА-«Невы. Начало в 19:00.

Фото ХК «Металлург»

© RZN.info

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