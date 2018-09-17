Телеканал НТВ взял интервью у рязанской фигуристки Александры Трусовой. Сюжет вышел в эфир в воскресенье, 16 сентября, в программе «
«Я всегда хотела делать то, что не делает никто. Поэтому я прыгала прыжки, старалась, чтобы они были выше. И спросила тренера прыгать четверные, она мне разрешила», — так юная рязанка прокомментировала свои достижения на этапе юниорского гран-при в Литве. «Я сама хотела сделать это первой», — добавила она.
Наставник спортсменки, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе охарактеризовала рязанку как целеустремленную и бесстрашную. «Каждый прыжок, который она делает, — это огромный риск. Он даже ни с чем не сравним», — добавила Тутберидзе.
На вопрос Зейналовой, что если «все начнут прыгать «четверные», юная рязанка ответила, что тогда начнет прыгать «пятерные».
Трусова также призналась, что хочет выиграть Олимпиаду, а в 25 лет завести семью и королевского пуделя.
Напомним, Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания
Видео с Александрой Трусовой смотрите с 50 минуты