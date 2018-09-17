Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:22, 17 сентября 2018 944

НТВ взял интервью у рязанской фигуристки Александры Трусовой

НТВ взял интервью у рязанской фигуристки Александры Трусовой

Телеканал НТВ взял интервью у рязанской фигуристки Александры Трусовой. Сюжет вышел в эфир в воскресенье, 16 сентября, в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. Журналистка побеседовала с 14-летней спортсменкой о ее достижениях и спросила о планах на будущее.

«Я всегда хотела делать то, что не делает никто. Поэтому я прыгала прыжки, старалась, чтобы они были выше. И спросила тренера прыгать четверные, она мне разрешила», — так юная рязанка прокомментировала свои достижения на этапе юниорского гран-при в Литве. «Я сама хотела сделать это первой», — добавила она.

Наставник спортсменки, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе охарактеризовала рязанку как целеустремленную и бесстрашную. «Каждый прыжок, который она делает, — это огромный риск. Он даже ни с чем не сравним», — добавила Тутберидзе.

На вопрос Зейналовой, что если «все начнут прыгать «четверные», юная рязанка ответила, что тогда начнет прыгать «пятерные».

Трусова также призналась, что хочет выиграть Олимпиаду, а в 25 лет завести семью и королевского пуделя.

Напомним, Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной лутц и побила мировой рекорд.

Видео с Александрой Трусовой смотрите с 50 минуты

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
12:22, 17 сентября 2018
НТВ взял интервью у рязанской фигуристки Александры Трусовой
19:45, 16 сентября 2018
Криштиану Роналду забил первые голы за «Ювентус». Видео
14:03, 16 сентября 2018
ХК «Рязань» крупно проиграл на выезде «Металлургу». Видео
13:57, 14 сентября 2018
Рязанцев пригласили на ночную лигу по баскетболу. Видео
18:04, 13 сентября 2018
В рязанскую НХЛ заявилось рекордное количество команд — организаторы
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 44 961
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 35 681
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:00, 14 сентября 2018 30 743
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 1
19:48, 11 сентября 2018 24 708
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
3:31, 10 сентября 2018 18 338
В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 9
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований