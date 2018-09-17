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21:25, 17 сентября 2018 824

Рязанцы вновь подтянутся «за нашу великую страну»

Рязанцы вновь подтянутся «за нашу великую страну»

Фото: Администрация Рязани

Рязанцы вновь подтянутся «за нашу великую страну». Спортивно-патриотическую акцию проведут во Всемирный день подтягиваний, 22 сентября, сообщил сайт администрации города.

Организаторы приглашают желающих любого возраста, пола и уровня подготовки. Каждое правильное подтягивание будут фиксировать: оно пойдет в зачет участнику, учреждению, городу и стране. У всех будет несколько попыток, результаты которых суммируют.

Акцию «Подтянемся за нашу великую страну» проведут в на площадке для воркаута в Центре уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке. Начало в 10:00, завершение — в 18:00.

Победители и призеры в личных номинациях получат медали и грамоты, в командных номинациях — кубки и грамоты.

Напомним, в прошлом году Рязанцы подтянулись за страну более 45 тысяч раз

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