Рязанцы вновь подтянутся «за нашу великую страну». Спортивно-патриотическую акцию проведут во Всемирный день подтягиваний, 22 сентября,
Организаторы приглашают желающих любого возраста, пола и уровня подготовки. Каждое правильное подтягивание будут фиксировать: оно пойдет в зачет участнику, учреждению, городу и стране. У всех будет несколько попыток, результаты которых суммируют.
Акцию «Подтянемся за нашу великую страну» проведут в на площадке для воркаута в Центре уличного спорта «
Победители и призеры в личных номинациях получат медали и грамоты, в командных номинациях — кубки и грамоты.
Напомним, в прошлом году Рязанцы