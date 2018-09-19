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14:21, 19 сентября 2018 1552

БК «Рязань» отказался проводить этап кубка из-за экономии

БК «Рязань» отказался проводить этап кубка из-за экономии

БК «Рязань» отказался проводить этап кубка из-за экономии. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Ранее в Рязани с 27 сентября по 2 октября планировалось проведение квалификации кубка с участием БК «Рязань», БК «Тамбов», «Чебоксарских ястребов», «Арсенала» (Тула), БК «Самара-2» и «Автодора-2» (Саратов).

Теперь матчи пройдут в Самаре или Саратове.

Отмечается, что выездные матчи обойдутся бюджету клуба дешевле, чем проведение игр в Рязани.

При этом клуб намерен участвовать в турнире, победитель которого получил право играть в 1/16 финала кубка.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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