БК «Рязань» отказался проводить этап кубка из-за экономии. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Ранее в Рязани с 27 сентября по 2 октября планировалось проведение квалификации кубка с участием БК «Рязань», БК «Тамбов», «Чебоксарских ястребов», «Арсенала» (Тула), БК «Самара-2» и «Автодора-2» (Саратов).
Теперь матчи пройдут в Самаре или Саратове.
Отмечается, что выездные матчи обойдутся бюджету клуба дешевле, чем проведение игр в Рязани.
При этом клуб намерен участвовать в турнире, победитель которого получил право играть в 1/16 финала кубка.
Фото БК «Рязань»