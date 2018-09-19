Рязанцев пригласили поучаствовать в легкоатлетическом кроссе «Рязанская соборная верста». Об этом сообщил
Ежегодный массовый забег пройдет в воскресенье, 23 сентября. Сбор и регистрация участников пройдет на Соборной площади, старт — в 12:00.
К участию приглашают представителей коллективов спортивных и общеобразовательных школ, спортклубов Рязани и области, городов России, а также всех желающих, имеющих соответствующую подготовку и допуск врача.
Победителей и призеров всех возрастных групп наградят памятными призами, медалями и грамотами.
Предварительные заявки и допуск врача можно подать в управление по физической культуре и массовому спорту с 19 по 21 сентября по адресу: улица Ленина, дом №35, кабинет 204 или по электронной почте:
Отмечается, что прием заявок завершится 21 сентября.