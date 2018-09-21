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11:04, 21 сентября 2018 1781

ХК «Рязань» обыграл вице-чемпиона в первом домашнем матче

ХК «Рязань» обыграл вице-чемпиона в первом домашнем матче

ХК «Рязань» обыграл вице-чемпиона в первом домашнем матче. В четверг, 20 сентября, «горожане» выиграли со счетом 3:2 у «СКА-Невы».

«Горожане» открыли счет за две секунды до конца второго периода: Олег Попов ударом от синей линии попал в дальний угол.

В начале второго периода гости счет сравняли, однако спустя шесть минут Иван Иванов восстановил разницу в счете.

За семь минут до финального свистка Владимир Карпов сделал счет 3:1, который удачно сыграл на добивании.

До конца встречи питерцы одну шайбу отыграли, но больше забить им не удалось.

Следующий домашний матч ХК «Рязань» проведет в субботу, 22 сентября, против чемпиона — «Динамо» из Петербурга. Начало в 17:00.

Фото Алексея Самохина

© RZN.info

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