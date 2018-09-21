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10:19, 21 сентября 2018 1322

«Рязань-ВДВ» вышла в финал кубка. Видео

«Рязань-ВДВ» вышла в финал кубка. Видео

В четверг, 20 сентября, «десантницы» во втором полуфинале обыграли «Чертаново» со счетом 2:0.

После нулевой ничьей в Москве команды также осторожно начали первый тайм. На поле было много борьбы и мало опасных моментов.

С 30-й минуты «десантницы» начали создавать голевые моменты у ворот гостей и на 42-й минуте Елена Морозова открыла счет в матче.

Во втором тайме «десантницы» продолжили атаковать и на 55-й минуте Любовь Кипяткова после углового забила второй гол.

В оставшееся время «Чертаново» владело мячом, однако создать голевой момент или забить команде не удалось.

Кроме того, команды доигрывали матч вдесятером. За десять минут до финального свистка вторую желтую получила Кристина Чичкала, а на 90-й минуте с поля удалили Дарью Солонович.

В финале кубка «Рязань-ВДВ» сыграет против «Звезды-2005». Матч пройдет 28 октября.

Видео пресс-службы «Рязань-ВДВ»

© RZN.info

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