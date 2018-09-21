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12:05, 21 сентября 2018 1148

Воспитанники рязанской академии тенниса стали вторыми в командном первенстве России

Воспитанники рязанской академии тенниса стали вторыми в командном первенстве России

В воскресенье, 16 сентября, на кортах Академии тенниса имени Озерова прошли финальные матчи командного первенства России до 17 лет. Команды юношей и девушек, представляющие Рязанскую область, заняли вторые места.

За регион выступали Егор Агафонов, Илья Лебедев и Елисей Калашников (капитан команды Алексей Головачев), а также Влада Петровская, Динара Аллоярова и Татьяна Пушкина (капитан команды Светлана Гасанова).

Девушки уступили команде из Татарстана со счетом 0-2 по встречам. Юношей в финале также со счетом 0-2 обыграла команда Московской области.

Третьи места заняли представители Самарской области (девушки) и Татарстана (юноши). На церемонии закрытия победителей и призеров поздравляли директор академии Антон Князев и главный судья турнира Евгений Кондратьев.

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