Воспитанники рязанской академии тенниса стали вторыми в командном первенстве России

В воскресенье, 16 сентября, на кортах Академии тенниса имени Озерова прошли финальные матчи командного первенства России до 17 лет. Команды юношей и девушек, представляющие Рязанскую область, заняли вторые места.
За регион выступали Егор Агафонов, Илья Лебедев и Елисей Калашников (капитан команды Алексей Головачев), а также Влада Петровская, Динара Аллоярова и Татьяна Пушкина (капитан команды Светлана Гасанова).
Девушки уступили команде из Татарстана со счетом 0-2 по встречам. Юношей в финале также со счетом 0-2 обыграла команда Московской области.
Третьи места заняли представители Самарской области (девушки) и Татарстана (юноши). На церемонии закрытия победителей и призеров поздравляли директор академии Антон Князев и главный судья турнира Евгений Кондратьев.